Житель Тюменской области победил в споре при помощи металлического предмета

В Тюменской области 39-летний мужчина из села Абатское поспорил с земляком и травмировал его металлическим предметом. Об этом 2 мая уведомили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации правоохранителей, подозреваемый сильно поссорился с односельчанином. В порыве злости, он схватил тяжелое импровизированное оружие и ударил оппонента. В итоге у последнего сломался локтевой сустав.

Пострадавший обратился к сотрудникам полиции в муниципальный отдел МВД России "Ишимский". Стражи порядка зафиксировали правонарушение в дежурной части Абатского и оперативно задержали предполагаемого преступника. Против него завели уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Полицейские продолжают расследовать обстоятельства инцидента.