Пьяный житель Хакасии зарезал пасынка на глазах матери

29 апреля нетрезвый житель Хакасии убил 24-летнего пасынка ножом. Об этом в среду рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, 59-летний мужчина 27 апреля пришел домой с вахты и тут же начал интенсивно пить алкогольные напитки. На третий день запоя между двумя членами семьи случился крупный скандал. В результате отчим схватил нож и нанес приемному сыну несколько ударов на глазах у матери.

Пострадавший получил сильные повреждения шеи, плеча и груди. Предприимчивая женщина оперативно позвонила в "скорую помощь". Однако, к моменту прибытия медиков, молодой человек уже погиб от тяжелых ран. Против отчима возбудили уголовное дело по признакам убийства. Его поместили под арест. Подозреваемый в полной мере признал свою вину в убийстве.