В Бурятии фермер избил и заколол вилами своего слепого отца

В Бурятии местный фермер избил и заколол вилами своего слепого отца. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как стало известно, мужчина один проживал на ферме и ухаживал за домом, однако в 2016 году ушел в запой и пропал. На ферму приехал его пожилой отец, который является инвалидом по зрению, а в качестве помощницы пригласил бывшую работницу. В ноябре 2017 года на ферму объявился его сын, он был в состоянии алкогольного опьянения. Ему сразу же не понравилось, что отец хозяйничает на его ферме и он начал оскорблять его и угрожать убийством.

После того, как слепой отец стал критиковать своего сына, тот не выдержал, выхватил из его рук вилы и начал избивать родителя черенком. Перепуганная помощница побежала за помощью, в это время пьяный мужчина нанес отцу 40 ударов по рукам, 50 ударов по ногам и еще около 4 по туловищу, а когда вилы сломались, взял другие и 6 раз проткнул родителю голени. После этого он погрузил тело отца в тележку и повез к дому, однако заметив младшего брата и соседей скрылся с места преступления.

На следующее утро он проснулся на незнакомой ферме, вспомнил, что убил своего отца и начал наносить себе увечья. Его доставили в больницу где и сообщили, что слепой отец скончался от болевого шока. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.