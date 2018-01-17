Женщина из Тобольска нахально украла кольцо с руки собутыльницы

В Тобольске 47-летняя женщина подозревается в дерзком ограблении собутыльницы. О 1 мая уведомили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По информации правоохранителей, две горожанки вместе отдыхали и употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент подозреваемая схватила пострадавшую за руку, силой сняла с пальца кольцо и убежала. В итоге она сдала украшение в ломбард, а полученные наличные потратила на личные нужды.

Владелица кольца тут же обратилась за помощью в дежурную часть полиции. Она написала на заявление на предполагаемую грабительницу и указала, что стоимость похищенного составляет порядка 3 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали женщину и сделали фигуранткой уголовного дела по признакам грабежа и оформили подписку о невыезде.