В Башкирии убили пропавшего в феврале мужчину, чтобы не отдавать долг

В Башкирии похоронили 29-летнего мужчину, который пропал в феврале и недавно его обнаружили мертвым. Следователи предполагают, что мужчину могли убить для того, чтобы не возвращать долг, его убийцу задержали, однако он отрицает свою вину.

Как рассказала девушка погибшего, в тот день, когда он пропал, мужчина отправился в гараж с другом, чтобы ему помочь. После окончания работы друг предложил отвезти мужчину домой, однако тот отказался, сославшись на важные дела, после чего сел в подъехавшую машину и пропал. С того дня его больше никто не видел.

В розыск молодого человека объявили на следующий день, его искали сотрудники полиции, волонтеры и родственники, однако спустя время нашли мужчину мертвым. Близкие рассказали полиции, что погибшему были должны большую сумму денег, примерно 500 тысяч рублей, потому и могли его убить, чтобы не платить по счетам.

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу, однако тот отрицает свою причастность к произошедшему. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие. У погибшего остался маленький сын и мать-инвалид.