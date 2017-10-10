В Харькове пенсионер забросил в беседку с детьми "коктейль Молотова"

В Харькове пенсионер, раздраженный громкими криками детей, забросил "коктейль Молотова" в беседку, где те играли. В результате происшествия 13-летняя девочка пострадала, огонь обжег ей спину и плечо.

Как стало известно, в одном из дворов Харькова была установлена беседка, где любили собираться подростки и играть. В один прекрасный момент 61-летнему пенсионеру надоело, что в соседнем дворе постоянно играет громкая музыка и слышится детские смех и визги. Он смастерил "коктейль Молотова", вышел на улицу и подбросил его в беседку, где в тот момент играли несовершеннолетние дети.

В результате произошедшего травмы получила 13-летняя девочка, ей обожгло спину и плечо, в настоящий момент она находится под присмотром врачей. Медики сообщают, что сейчас школьница находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Отмечается, что больше никто не пострадал, остальные четверо детей отделались лишь испугом.

По факту произошедшего открыли уголовное дело, сотрудники Нацгвардии арестовали пенсионера и ведут расследование.