В Алтайском крае педофил 9 лет снимал порно и насиловал мальчиков

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали педофила, который на протяжении 9 лет насиловал мальчиков и снимал с ними порнографические ролики. Отмечается, что его будут судить сразу по пяти статьям.

Как стало известно, в период с 2008 по 2017 год 49-летний житель Алтайского края хитростью заманивал мальчиков в возрасте 7-12 лет к себе домой, где насиловал их и все происходящее снимал на видео. Правоохранители выяснили, что педофил регистрировался в соцсети под разными именами, выходил на связь с малолетними детьми, представляясь их сверстником, слал им порнографические ролики и вел интимную переписку. После этого он приглашал мальчиков к себе домой, где насиловал их и снимал порно с их участием, которое потом распространял и получал за это деньги.

После проведенной экспертизы стало ясно, что задержанный страдает от такого заболевания, как педофилия, однако сам он подтверждать этот диагноз отказался. Отмечается, что за 9 лет в результате его деятельности пострадали около 14 мальчиков, педофила будут судить по пяти статьям, включая статью о хранении оружия.