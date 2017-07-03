В Москве 15-летнего подростка задержали по подозрению в жестоком убийстве студентки

В Москве полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 21-летней студентки. По данным СК РФ по Москве, школьник с зависимостью от компьютерных игр изрезал ножом девушку, когда та снимала деньги с банкомата.

По информации от Следственного комитета, 15-летний подросток напал с ножом на девушку 1996 года рождения. Студентка снимала деньги с банкомата, который расположен на улице 4-я Новокузьминская. Подросток нанес девушке множество ударов ножом, оставив раны на ее лице и туловище. Забрать деньги, ради которых было совершено убийство, 15-летний юноша не успел, его спугнул росгвардеец.

От травм девушка скончалась на месте. Полиция задержала подозреваемого подростка, во время допроса он признал свою вину и не стал отрицать своей причастности к убийству. Сейчас следователи завели уголовное дело, инициированы проверки и расследования. По данным из СМИ, подросток чрезмерно увлекался компьютерными играми и имел от них зависимость.