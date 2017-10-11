На пляже в Ленобласти обнаружили труп мигранта

На пляже Кировской района Ленинградской области обнаружили тело мигранта. Отмечается, что смерть мужчины наступила не по естественным причинам.

Как стало известно, 30 апреля на пляже города Кировска Ленобласти ранним утром женщина случайно заметила на берегу реки Нева тело мужчины и тут же сообщила о произошедшем в полицию. На место ЧП сразу же прибыли оперативники и установили, что погибший является выходцем Киргизии, на момент смерти ему исполнился 41 год. На его голове и теле обнаружены многочисленные кровоподтеки и ссадины, что говорит о том, что смерть погибшего наступила вовсе не по естественным причинам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители пытаются разыскать родственников погибшего и найти того, кто убил мигранта. Восстанавливается полная картина произошедшего, ведется следствие, по результатам которого будет принято процессуальное решение.