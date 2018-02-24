В Подмосковье во время застолья мужчине перерезали горло

В Подмосковье мужчина перерезал горло своему собутыльнику во время праздничного застолья. Сообщается, что инцидент произошел в поселке Сычево Волоколамского района.

Как стало известно, в поселке Сычево встретились двое приятелей и по этому поводу устроили праздничное застолье. Вместе они распивали спиртные напитки, однако в один момент между ними произошла ссора. Не сумев доказать свою правоту словами, один из мужчин схватил нож и набросился на оппонента. Во время драки он полоснул собутыльнику ножом по горлу и тот скончался.

По факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Правоохранителям удалось задержать 55-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, в отношении него возбуждено уголовное дело.