В Ленобласти гостьи из Гусь-Хрустального порезали товарища из-за смерти кролика

Жительницы Гусь-Хрустального приехали в Ленобласть и обратились с просьбой погостить к своему товарищу, сообщив, что хотят посмотреть Петербург. В какой-то момент гости надоели хозяину и он выставил их за дверь, выбросив на площадку и тело кролика, которого те привезли с собой, за что и получил ножевые ранения.

Как стало известно, к жителю Ленобласти в гости приехали знакомые из Гусь-Хрустального и сообщили, что хотят ознакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Они долго гостили и уже успели порядком надоесть 40-летнему хозяину жилища. Тогда он указал 18-летней и 36-летней женщинам на дверь и выгнал их из квартиры, а следом за ними выбросил и тело их кролика, которые знакомые привезли с собой.

Это разозлило женщин, они схватились за ножи и несколько раз воткнули их в живот товарищу, после чего покинули место инцидента. Раненый мужчина позвал на помощь соседей, которые вызвали скорую помощь. В настоящий момент подозреваемые задержаны, уже в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.