В Великом Новгороде трое пьяных мужчин жестоко избили детей битами

В Великом Новгороде накануне трое пьяных мужчин набросились с битами на подростков и начали избивать их. Одна из пострадавших получила серьезную травму головы и была госпитализирована в больницу.

Как стало известно, 29 апреля в Великом Новгороде на улице Псковской произошла драка между тремя взрослыми пьяными мужчинами в возрасте от 19 до 25 лет и школьниками 12-13 лет. Причина инцидента не сообщается, однако известно, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения схватили биты и набросились на детей, отдыхающих на улице.

В результате произошедшего одна из школьниц получила серьезную травму головы и ее доставили в больницу, еще один мальчик получил удар в нос, сейчас медики устанавливают, является ли травма ушибом или переломом хрящей.

Очевидцами произошедшего стал отец одного из подростков, также соседка детей смогла заснять жестокое избиение на телефон. Сотрудники полиции в настоящий момент разыскивают нападавших и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.