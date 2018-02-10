В рюмочной Петербурга пенсионера до смерти избили костылем

28 апреля в больницу Петербурга с переломами, травмами головы и алкогольным отравлением госпитализировали 62-летнего мужчину, вечером того же дня он скончался. Оказалось, что пенсионер пострадал в рюмочной, где его толкнули костылем.

62-летний мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой, также у него были переломы и алкогольное отравление. В медицинское учреждение его доставили из рюмочной, расположенной в доме по проспекту Ветеранов. От травм мужчина скончался в тот же день.

Оказалось, что в рюмочной пенсионера толкнули костылем. Полиция установила подозреваемого, им оказался 52-летний житель Петербурга. Против него возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти из-за неосторожности. Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Полиция ведет проверки и устанавливает все обстоятельства, во время которых пенсионер получит травмы от оппонента с костылем.