В Кемерово мужчина воткнул нож в свою жену из-за ее неумения чистить картошку

В Кемерово мужчина разозлился на свою супругу за то, что она не умеет готовить и воткнул ей нож в бедро. Отмечается, что голодному мужу показалось, что жена плохо почистила картофель.

Как стало известно, в Кемерово мужчина вышел из себя после того, как ему показалось, что его 35-летняя жена плохо почистила картофель и приготовила его, после чего подала его мужу на стол. Он начал кричать и обвинил свою жену в том, что она просто отвратительно готовит и вовсе не может накормить голодного мужа, после чего схватил нож и воткнул его в бедро перепуганной жене.

Пострадавшую женщину тут же увезли в больницу, в настоящий момент она до сих пор пребывает под наблюдением врачей. Правоохранители задержали "любителя вкусно поесть" и доставили в отделение, где допросили и возбудили в отношении него уголовное дело. Дальнейшую судьбу задержанного будет решать суд.