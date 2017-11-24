В Новокузнецке приверженец ЗОЖ проломил череп другу за употребление наркотиков

В Новокузнецке приверженец ЗОЖ убил своего друга за то, что тот начал употреблять наркотики. Он намеревался поговорить с товарищем и рассказать, как следует правильно жить, однако что-то пошло не так и приверженец ЗОЖ проломил другу череп.

Как стало известно, в прошлом году в лесопосадке около села Бедарево нашли скелетированный труп с проломленным черепом. Случайные прохожие наткнулись на тело и тут же сообщили в полицию. В ходе проведенного расследования правоохранителям удалось выяснить, что убийцей является 20-летний ранее судимый товарищ погибшего. Его задержали и он тут же признал свою вину.

Подозреваемый рассказал, что является приверженцем здорового образ жизни и всех своих товарищей агитирует на ЗОЖ, потому его очень расстроило, что один из его друзей является наркоманом. Он пригласил приятеля прогуляться на машине и вместе с компанией завезли ничего не подозреваемого парня в лесопосадку. Там они стали объяснять тому, как жить, и несколько раз ударили по голове, после чего он упал и больше не вставал.

Испугавшись, 20-летний ЗОЖник присыпал листьями тело товарища и сбежал. В настоящий момент ведется следствие, подозреваемому предъявлено обвинение, в скором времени суд вынесет решение по данному уголовному делу.