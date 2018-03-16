В Подмосковье мужчина прострелил продавщице ногу за отказ в алкоголе

В Волоколамском районе Московской области пьяный мужчина выстрелил в продавщицу из обреза после отказа в продаже алкоголя. Так 29 апреля рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Правоохранители уведомляют, что инцидент произошел на территории садоводческого товарищества "Горняк-2". По установленной информации, 42-летний житель СНТ пришел в магазин, будучи нетрезвым и вооруженным обрезом гладкоствольного ружья. 41-летняя хозяйка заведения отказала ему и получила за это выстрел в ногу. В происходящее вмешался 53-летний супруг пострадавшей. Он ввязался в драку с подозреваемым, которая оставила на противниках различные повреждения.

В настоящее время все участники происшествия госпитализированы в районную больницу Волоколамска. Предполагаемый преступник содержится под стражей. Против него возбудили уголовное дело по признакам разбоя. За подобные действия его могут наказать лишением свободы сроком до 15 лет.