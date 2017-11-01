В Саратове мужчина убил девушку и выдал себя, придя в магазин в окровавленной одежде

В Саратове правоохранителям удалось раскрыть жестокое убийство молодой женщины. Убийца выдал себя сам, когда явился в магазин в окровавленной одежде, а проследив за ним до дома, полицейские обнаружили там труп.

Как стало известно, в пятницу, 27 апреля, в один из магазинов Октябрьского района пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и окровавленной одежде. О подозрительном покупателе продавцы сообщили в полицию и на место сразу же выехали сотрудники Росгвардии. Они допросили подозрительного гражданина, однако он не смог объяснить, откуда на его одежде взялась кровь и почему все руки в порезах.

Они приняли решение проследить за подозреваемым до самого дома и застали жуткую картину. Правоохранители заметили выбитые стекла в квартире подозреваемого и через них увидели лежащий на полу труп молодой женщины. Было принято решение вызвать на место инцидента скорую помощь и подкрепление, так как гражданин отказывался открывать дверь.

Вскоре через разбитое окно правоохранители проникли в квартиру подозреваемого и задержали его. На теле погибшей обнаружили большое количество ножевых ранений, от чего она и скончалась. По факту произошедшего ведется расследование и возбуждено уголовное дело.