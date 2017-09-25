В Москве экс-продюсер насиловал детей под видом репетиций

Москвича Сергея Грушевского приговорили на 17 лет колонии за сексуальное насилие над детьми, которое было замаскировано под домашние репетиции. Об этом 28 апреля уведомила Юлия Иванова, старший помощник начальника столичного ГСУ СКР.

Следствие доказало, что в период с 2014 по 2016 года педофил звал к себе на музыкальные занятия малолетних учеников одной из музыкальных групп в Москве. Мальчики приходили к нему в квартиру под предлогом репетиций, а затем подвергались насильственным действиям сексуального характера. По информации правоохранителей, жертвами стали шестеро детей.

Сотрудники Следственного комитета организовали серию экспертиз, которые подтвердили причастность Сергея Грушевского ко всем шести изнасилованиям, совершенных против воли жителей столицы, младше 14 лет. По решению суда, преступнику придется отбывать свой срок в колонии строгого режима, согласно 4 частью 132 статьи и частью 2 135 статьи Уголовного кодекса.

Московские СМИ пишут, что осужденный является экс-продюсером поп-коллектива "Джинсовые мальчики". Она выступала с 2013 года. Главным солистом стал сын Сергея Грушевского, а прочие участники 10-13 лет регулярно менялись.