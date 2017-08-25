В Георгиевске неизвестный изнасиловал побитую пенсионерку за трансформатором

26 апреля в Ставропольском крае неизвестный злоумышленник избил, а затем изнасиловал 64-летнюю жительницу Георгиевска. Пресс-служба регионального СУ СК призывает горожан помочь в поимке преступника.

По информации правоохранителей, инцидент произошел рано утром на улице Шевченко. Насильник выжидал жертву, скрываясь за подстанцией электросети. Заметив пенсионерку, он догнал её у перекрестка с Товарной и уволок за трансформаторную будуку. Скрытый от глаз случайно прохожей, бородатый мужчина избил свою жертву, а затем вступил с ней в сексуальный контакт.

Пострадавшая с тяжелыми травмами оставалась неподвижно лежать на земле, пока её не увидел проходивший мимо свидетель и не вызвал службы экстренного реагирования. Пожилую женщину госпитализировали. Следователи начали расследование в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера с нанесением тяжкого вреда здоровью. Со слов пострадавшей им удалось составить фоторобот насильника. Следственное управление региона просит всех очевидцев или знакомых мужчины проинформировать сотрудников городского следственного отдела.