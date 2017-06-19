Из-за любимой житель Курской области зарезал и зарыл в сарае свою мать

В Курской области 40-летний мужчина из-за своей сожительницы, вероятно, зарезал мать и зарыл тело в сарае. Об этом рассказал помощник главы областного СУ СК Константин Трусов.

Инцидент произошел в городе Дмитриев. По данным следствия, подозреваемый привел свою возлюбленную жить вместе в дом своей матери. Последней это очень не понравилось. Разногласия из-за гражданской жены стали частым поводом для скандалов. 19 января вконец рассвирепевший мужчина начал сильно бить родственницу, сшиб её на пол, а затем схватил нож и трижды ударил пожилую женщину в шею. Травмы стали смертельными.

Предполагаемый преступник сволок труп в хозяйственную постройку, где и спрятал под землей. Спустя пару суток он обратился в полицию с заявлением, что мать вышла из дому в неизвестном направлении и с тех пор провала. Полицейские проверили обращение и выявили истинную причину пропажи. В Железногорском межрайонном следственном отделе по региону завели уголовное дело по признакам убийства. Расследование подошло к концу. Материалы направлены в суд и вскоре будут рассмотрены в рамках заседания.