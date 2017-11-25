В Мурманской области отоларинголог сломал глазницу пациентке

В городе Мончегорск бывший 33-летний отоларинголог обвиняется в нарушении во время операции, которая привела к тяжелому травмированию пациентки. Об этом уведомила пресс-служба СУ СК по Мурманской области.

По информации ведомства, врач Мончегорской районной больницы в мае прошлого года проводил гайморотомию больной 1972 года рождения. Во время вмешательства он не выполнил все требования техники безопасности и допустил оскольчатые переломы глазницы. В результате у женщины развилось неизлечимое косоглазие правого глаза. Закон трактует это, как тяжкий ущерб здоровью.

Во время расследования специалисты доказали, что именно халатные действия доктора при гайморотомии стали причиной травмы. В связи с этим медику предъявили обвинения в нанесении тяжкого повреждения из-за неосторожности по причине ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Материалы уже передали в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде. Стоит отметить, что Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление тюремное заключение на год с запретом занимать должности или работать в определенной сфере до трех лет.