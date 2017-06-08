В Бурятии селянин до смерти избил приезжего из-за прозвища

Житель села в Заграевском районе Бурятии в многократных потасовках нанес смертельные травмы приезжему. Об этом СМИ рассказал сотрудник районного следственного отдела регионального СУ СК Бато Галданов.

По информации правоохранителей, трое местных жителей и гость из соседнего села завязали разговор у магазина. Они закупились алкоголем и отправились отдохнуть в лесопосадку на окраине. Во время общения нетрезвый мужчина назвал 46-летнего приезжего по прозвищу. Эти слова оскорбили пострадавшего, и он решил отомстить товарищу. Завязалась драка, в которой последний нанес гостю несколько ударов по голове. Другие два отдыхающих не остались в стороне и тоже стали участниками потасовки.

Конфликт унялся лишь через несколько минут. Мужчины пришли в себя и направились по своим домам. Внезапно обидчик обнаружил, что оскорбленный мужчина забыл на природе свою куртку. Он решил вернуть одежду хозяину и сделать первый шаг к примирению. Подозреваемый приехал к временному пристанищу приезжего и позвал того поговорить. Однако консенсус достигнуть не был - во время второй драки владелец куртки снова пропустил удары по голове. Хозяева дома разняли оппонентов и уговорили их побеседовать позже, будучи уже трезвыми. Гость умыл лицо, улегся спать и больше не проснулся. Приютившие его люди утверждают, что избитый человек до 3 часов ночи громко стонал, и лишь потом умолк. Оказалось, что он погиб.

Экспертиза выявила на лице покойного множество ссадин и гематом. Согласно результатам, гибель наступила из-за черепно-мозговой травмы. Следователи завели уголовное дело по признакам умышленного нанесения тяжких травм, которые привели к гибели человека. Вскоре предполагаемый агрессор 32 лет был задержан. На его теле серьезных повреждений не было. Полицейские выяснили, что задержанный не имеет судимостей и работы - уволился некоторое время назад. Женат и воспитывает двух детей. В то же время погибший жил без семьи и употреблял много алкоголя.