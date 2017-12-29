Житель Волгограда изнасиловал жену спящего рядом друга

В Волгограде 49-летний мужчина подозревается в изнасиловании женщины, которая является женой его знакомого. После застолья мужчина и супружеская пара уснули в одной кровати, проснувшись, гость семейства изнасиловал жену друга, который в буквальном смысле спал рядом.

Как сообщается, дело об изнасиловании уже передано в суд. Информацию о происшествии рассказал старший следователь СО по Красноармейскому району регионального СУ СКР Денис Щербаков. 15 февраля 2018 года 49-летний мужчина пришел в гости к своему другу. В тот день на застолье собрались гости, но, когда они ушли, житель Волгограда решил остаться у своего товарища и его жены ночевать.

Спать мужчина лег на один диван с другом и его женой, так как других спальных мест не было. После непродолжительного сна тот проснулся, залез на жену друга и стал ее насиловать, закрыв рот женщины рукой. Сначала женщина не просыпалась, но, когда она проснулась и поняла, что ее насилуют, она стала опираться. От этого проснулся спящий рядом муж, который увидел, что его жену насилует его друг.

Муж изнасилованной женщины стал бить нерадивого гостя, но тот начал обиваться. Когда у хозяина квартиры из уха стала бежать кровь, мужчина сбежал. Уже через несколько часов его нашли и задержали. Следствие по данному преступлению завершено, дело об изнасиловании передали в суд. Мужчина может получить порядка 6 лет тюремного заключения.