В Нижегородской области на заброшенном овощехранилище нашли трупы двух детей

В Нижегородской области, на заброшенном овощехранилище в Семеновском районе, нашли обгоревшие трупы двух детей, которым на вид около 7 лет. В неэксплуатируемом здании случилось возгорание, прибывшие спасатели обнаружили, что сильного пожара нет, но нашли там мертвые тела малолетних.

Как сообщается, в ночь на 27 апреля спасатели получили сигнал о пожаре в заброшенном здании овощехранилища, которое находится в 200 метрах от деревни Осинки в Семеновском районе. Пожарные, приехавшие на вызов, увидели небольшое возгорание, охватившее лишь часть от всей площади здания.

Однако, в ходе осмотра территории спасатели нашли два трупа детей. На данный момент личности малолетних не установлены, на вид им не меньше 7-ми лет. По данным источника, на месте происшествия уже работают следователи и ведутся проверки.

Некоторые СМИ также сообщили, что трупы детей лежали в чемодане. Эта информация пока не получила подтверждения. В региональном СК не комментируют инцидент, но уже известно, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Проверки и расследования, сообщают СМИ, ведутся под особым контролем руководителя регионального СУ СК.