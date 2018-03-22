26 апреля в Петербурге нашли окровавленный труп женщины, на мертвом теле погибшей было много ссадин и кровоподтеков. Источник из правоохранительных органов сообщил, что труп был обнаружен в квартире дома, расположенного на набережной Крюкова канала.

Как сообщает источник, приближенный к правоохранительным органам, 26 апреля в квартире на набережной Крюкова канала Петербурга бал обнаружен труп. В жилом доме нашли мертвое тело женщины.

По данным, на трупе было много ссадин и кровоподтеков. Полиция, прибывшая на место происшествия, осмотрела окровавленное тело и установила личность погибшей женщины. СМИ сообщают о том, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело и инициированы проверки. Детали и подробности случившегося уточняются. Предполагается, что женщина погибла после избиения.