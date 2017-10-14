В Тюменской области двое мужчин забили приятеля до смерти

20 апреля в Тюменской области на лесопилке в поселке Винзили двое мужчин до смерти забили своего приятеля. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Тюмени и области, мужчины пили алкоголь и между ними возникла ссора, которую двое местных жителей завершили жестоким избиением оппонента.

Трое мужчин распивали спиртные напитки в цехе лесопилки. Для своего застолья они выбрали неэксплуатируемое здание. Во время распития алкоголя между двумя мужчинами и их приятелем возникла ссора, в ходе которой они стали избивать своего оппонента руками и различными предметами.

Молодой парень получил серьезные травмы тела и головы, от увечий он умер на месте происшествия. Сейчас подозреваемые в убийстве задержаны, против них возбудили уголовное дело. Мужчины получили обвинение в убийстве, которое было совершенно несколькими лицами по сговору. Детали происшествия уточняются, следствие и проверка всех обстоятельств случившегося продолжаются.