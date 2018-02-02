В Вологде пенсионерка жестоко расправилась с бомжом, предложившим ей секс

В Вологде пенсионерка жестоко расправилась с бомжом, который начал намекать ей на секс. Отмечается, что женщина сама пустила бездомного к себе в квартиру и там зарезала его.

Как стало известно, 22 апреля в одной из квартир Вологды обнаружили тело 58-летнего бездомного с многочисленными ножевыми ранениями. Следователям удалось выяснить, что погибший был приглашен в квартиру 59-летней квартиросъемщицей, которая два года назад приехала из Приморского края. В компании бомжа женщина распивала спиртные напитки, а после, разгоряченный бездомный начал делать пенсионерке грязные намеки на секс.

Словами его отвергать оскорбленная женщина не стала, она просто схватила нож и начала наносить удары мужчине до тех пор, пока тот не скончался. В общей сложности следователи насчитали на его теле примерно 20 ножевых ранений, пенсионерку задержали по подозрению в убийстве.

Учитывая все обстоятельства совершенного преступления, пенсионерку отправили на психологическое обследование, по результатам которого будет приниматься процессуальное решение.