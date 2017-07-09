В Воронежской области удар поленом отправил мужчину на скамью подсудимых

54-летний житель села Елизаветовка в Воронежской области рискует получить длительный срок за необдуманный удар поленом. 25 апреля об этом уведомил Игорь Зайцев, прокурор Воробьевского района.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Два приятеля отдыхали с употреблением спиртных напитков. Поднятая во время беседы тема привела к серьезному конфликту между нетрезвыми собутыльниками. По версии следствия, подозреваемый вооружился поленом и со злости ударил им 65-летнего оппонента.

Пострадавший вскоре умер от тяжелой травмы головы. Следователи завели против вероятного преступника уголовное дело по признакам умышленного нанесения тяжких повреждений, которые по неосторожности привели к гибели человека. Материалы уже переданы в суд Калачеевского района, где их рассмотрят по существу. Мужчину могут наказать лишением свободы сроком до 15 лет.