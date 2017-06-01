В Челябинской области узбек заживо сжег возлюбленную и 6-летнего ребенка

30-летний житель Челябинской области, вероятно, заживо сжег свою возлюбленную и её 6-летнего ребенка. Об этом уведомляет Илья Атаманюк, замглавы Кыштымского следственного отдела регионального СУ СКР.

По информации ведомства, молодой уроженец Узбекистана в марте прошлого года сильно поссорился со своей сожительницей в Аргаяшском районе. На эмоциях от конфликта он взял ёмкость с безнином, облил горючим себя и пострадавшую, а затем вопламенил. Из-за его действий здание загорелось. В огне погибла возлюбленная подозреваеомого, её маленький сын, а сам поджигатель, по стечению обстоятельств, сумел избежать смерти и выбраться из дома.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. Предполагаемого преступника задержали и сейчас содержат по арестом в СИЗО. Результаты судебно-психиатрического заключения выявили вменяемость мужчины. Сотрудники Следственного комитета готовят материалы для передачи в прокуратуру и составления обвинения. Вскоре подозреваемому придется отвечать перед судом.