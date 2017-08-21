В Дании изобретателя Мадсена пожизненно лишили свободы за убийство журналистки

25 апреля в столице Дании изобретатель Петер Мадсен получил пожизненное лишение свободы за убийство журналистки по имени Ким Валль. Председатель суда Копенгагена Анетт Бюрке объявила приговор перед шведскими и датскими корреспондентами.

10 августа прошлого года пострадавшая отправилась в плавание на подводной лодке Nautilus вместе с её создателем Петером Мадсеном. На следующий день друг Ким Вааль заявил о том, что она не вернулась домой. Тогда спасатели начали искать аппарат. Ещё до полудня сотрудники ведомства отыскали субмарину на дне неподалеку от Копенгагена. Она затонула, а конструктора подобрали моряки проплывавшей мимо яхты. На подводном судне правоохранители не нашли останков Ким Валль, однако заметили образцы её крови.

Петер Мадсен изначально убеждал полицию, что позволил журналистке сойти на берег вечером до дня поисков. Однако позже он заявил в показаниях, что Ким Валль умерла после падения 70-килограммового люка из-за несчастного случая. Собственно, сам труп нашли лишь после нескольких дней интенсивных поисков. Тело оказалось расчлененным. Ноги и голову покойной отыскали лишь в октябре, а руки - в ноябре.

В прокуратуре предполагают, что убийство произошло ночью с 10 на 11 августа в промежутке с 22 до 10 часов. Точное время смерти сложно установить, потому как части тела долгое время пребывали в воде. В деле также указаны свидетельства того, что подозреваемый запланировал убийство и расчленение. Именно с этой целью он взял на борт пилу, нож, шуруповерт и другие металлические инструменты. Вероятно, мужчина задушил жертву или перерезал ей горло.

Обвинение Петеру Мадсену было предъявлено в минувшем январе. Со временем он признался, что расчленил тело погибшей, однако отказался сообщить, с какой целью. Тайно также остается тот факт, что половые органы Ким Валль оказались повреждены острым предметом. Сторона защиты считает, что в суде доказательств вины осужденного не прозвучало. ДНК-частиц жертвы на теле вероятного преступника не обнаружены. Генетических следов Петера Мадсена на трупе также не оказалось. Судебная психиатрическая экспертиза у обвиняемого существенных психических расстройств не выявила. Однако эксперты утверждают, что у Петера Мадсена есть ряд сексуальных отклонений с выраженными признаками нарциссизма, а также психопатическими чертами.