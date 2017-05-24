Два жителя Туапсе похитили мужчину в рабство и подожгли в гараже

В Туапсе двух мужчин признали виновными в похищении и попытке поджога человека. 25 апреля о приговоре уведомила пресс-служба краснодарской краевой прокуратуры.

Следствие выяснило, что 15 мая прошлого года два нетрезвых горожанина 40 и 47 лет похитили в рабство 36-летнего мужчину. Они нашли его в частном доме, силой затолкали в багажник автомобиля и доставили в гараж, который принадлежит одному из сообщников. Внутри похитители заставили жертву красить машину и время от времени наносили ему опасные для здоровья травмы. В неволе пострадавший провел более 38 часов.

В итоге преступники решили избавиться от горожанина. Один из них уложил мужчину на пол, облил его бензином и воспламенил. Однако подельник остановил этот процесс и оперативно погасил огонь. Тем не менее, на 33% тела потерпевшего остались ожоги третьей и второй степени.

Во время заседания подсудимые частично признали свою вину. Вероятный поджигатель лишится свободы на 12 лет и три месяца. А его товарищу предстоит провести за решеткой 7 с половиной лет. Оба - в колониях строгого режима. Решение суда пока в законную силу не вступило.