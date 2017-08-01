Забили насмерть: Тюменская Росгавардия раскрыла жестокое убийство в Винзилях

24 апреля в поселке Винзили Тюменской области сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал об убийстве и отыскали подозреваемых. Об этом пишут региональные СМИ.

Жители поселка проинформировали правоохранителей о жестокой расправе с мужчиной, которое произошло на территории местной промзоны. Гвардейцы прибыли по указанному адресу и расспросили об инциденте сторожа. Тот рассказал, что двое товарищей пришли погостить у пострадавшего. Однако между ними возник конфликт, который привел к серьезной потасовке. В итоге один из оппонентов нанес противнику смертельные травмы.

Представители Росгвардии осмотрели местность и отыскали тело покойного на куче досок. Поблизости они отыскали бытовой вагончик, в котором находились два молодых человека в окровавленных одеждах и обуви. Полицейские вскоре прибыли на место предполагаемого преступления и задержала подозреваемых. Их доставили в районное отделение МВД для дальнейшего расследование в рамках возбужденного уголовного дела.