Полицейский отпинал пьяного жителя Челябинска в ответ на жалобу

22 декабря в Челябинске полицейский отпинал нетрезвого гражданина, который обратился к нему с жалобой на фейс-контроль ночного клуба. 25 апреля пресс-служба областного СУ СКР рассказала подробности инцидента после проверки.

По информации ведомства, ночью мужчину не пустили в развлекательное заведение. Он возмутился и направился в дежурную часть отделения МВД по Центральному району города, где встретил подозреваемого. Сотрудник полиции из личных мотивов свалил горожанина на пол и начал пинать ногами.

Пострадавший сумел снять момент избиения на камеру своего смартфона. С видеозаписью он отправился в Следственный комитет, где у него приняли заявление и возбудили уголовное дело против представителя власти. Процесс находился на контроле в региональном Управлении собственной безопасности ГУ МВД. Подозреваемому экс-полицейскому уже предъявлено обвинение в избиении. Материалы дела направлены в Центральный суд Челябинска, где вскоре будут рассмотрены в рамках заседания.