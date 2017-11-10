Военнослужащий из Крыма сдал в ломбард компьютеры с секретными программами

В Крыму военнослужащий похитил два компьютера с секретным программным обеспечением и сдали их в местный ломбард. Об этом рассказали 25 апреля в пресс-службе республиканского гарнизонного военного суда.

По информации ведомства, офицер стащил два устройства из мобильной станции измерения траекторий, расположенной на полигоне военного городка. Компьютеры содержали на жестких дисках образцы технологий военного назначения. Однако мужчина не придал этому значения и попросту обменял аппараты на деньги в одном из ломбардов Феодосии.

В итоге офицер стал фигурантом уголовного дела о краже в особо крупных объёмах. Гарнизонный суд признал его вину и принял решение отправить преступника на 1,5 года в колонию общего режима. Решение все ещё можно оспорить в вышестоящих инстанциях.