С третьего раза: многодетная рецидивистка из Хакассии зарезала супруга

23 апреля многодетная женщина из Хакассии, предположительно, убила своего мужа ножем. Об этом уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

Тело мертвого 38-летнего мужчины обнаружили в его доме на территории села Первомайское. По информации правоохранителей, супруги употребляли спиртное и договорились до скандала. Подозреваемая схватила нож и нанесла благоверному рану в области груди, которая стала смертельной. О произошедшем женщина рассказала соседке, а сразу после этого пошла спать домой.

Полицейские задержали женщину в тот же день и вскоре выдвинули против неё обвинение в рамках уголовного дела об убийстве. Стоит отметить, что ранее обвиняемая уже была дважды осуждена за нанесение тяжелых травм покойному. При этом она не имеет работы и часто вводит себя в состояние алкогольного опьянения. Обвиняемая имеет на иждивении трех детей, младший из которых родился всего четыре месяца назад. Относительно двух старших мать в родительских правах ограничена. В настоящее время ребята находятся под присмотром бабушки.