В Москве трое мужчин похитили пьяную девушку из бара и жестоко изнасиловали

В Москве трое мужчин жестоко изнасиловали пьяную девушку, которую ночью похитили из бара. Отмечается, что злоумышленники затолкали жертву в свой автомобиль и отвезли на съемную квартиру, где и надругались над ней.

Как стало известно, москвичка отправилась в бар, где познакомилась с тремя мужчинами. Весь вечер неизвестные спаивали ее, а затем, когда она окончательно потеряла контроль над собой и собиралась ехать домой, похитили девушку и затолкали свой автомобиль. Москвичку притащили на съемную квартиру, где всю ночь насиловали и жестоко издевались, а утром выкинули на улицу.

Придя в себя, пострадавшая отправилась в полицию и сообщила об изнасиловании, а в это время злоумышленники заметали следы преступления. Они пригласили в злосчастную квартиру дворника и заплатили ему деньги, чтобы он все прибрал. За этим занятием его застали оперативники, сотрудники полиции также проверили записи с камер видеонаблюдения в клубе и доме, где преступники снимали жилье.

Слова жертвы изнасилования подтвердились и правоохранители задержали злоумышленников. На допросе они во всем признались, однако не смогли объяснить, зачем это сделали. Теперь же за похищение человека и изнасилование им грозит весьма приличный тюремный срок, материалы дела готовятся отдать в суд.