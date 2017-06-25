Жительница Дагестана задушила своего внебрачного ребенка

В Дагестане 39-летняя женщина, предположительно, убила новорожденного ребенка, рожденного после внебрачного соития. Об этом уведомила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, летом 2017 подозреваемая зачала ребенка вне брака. Весь период беременности она умело скрывала свое положение от родных и близких. А 14 марта текущего года новоиспеченная мама тайно произвела на свет девочку у себя дома, находясь в ванной. Сразу после этого она приняла решение убить нежеланного ребенка. Роженица задушила малышку, завернула в наволочку и под покровом ночной темноты выбросила тельце в яму на территории пустыря.

В первых числах апреля труп вблизи от дороги отыскали свидетели. Они отправили сигнал о находке в полицию. Там начали искать предполагаемую мать умершей посредством оперативно-следственных действий вышли на подозреваемую. Против неё завели уголовное дело по признакам убийства новорожденного матерью (статья 106 Уголовного кодекса). Вскоре женщину могут посадить в колонию на срок до 5 лет. Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента и строить картину происшествия.