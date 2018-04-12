В Нижегородской области именинник зарезал зятя ради дочери

11 февраля в Нижегородской области житель Богородского района в ходе своего дня рождения защищал дочь и зарезал пьяного зятя. Так 24 апреля уведомила пресс-служба областного СУ СКР.

По информации правоохранителей, подозреваемый справлял праздник у себя дома при участии членов своей семьи. Во время застолья в помещение вошел 22-летний родственник. В состоянии алкогольного опьянения тот поссорился со своей супругой. Именинник начал заступаться за дочь. Разговор перешел в ссору - и тесть ударил оппонента ножом в область груди.

Раненного мужчину госпитализировали в районной больнице. Но несмотря на усилия медиков, серьёзная травма привела к смерти пациента уже на следующие сутки. Предполагаемого убийцу поместили под стражу в рамках уголовного дела. Расследование подошло к концу, материалы вскоре будут рассмотрены в суде.