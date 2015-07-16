За секс с 13-летней красноярцу заменили условный срок на колонию

В Красноярском крае 22-летнему парню заменили условный срок на лишение свободы в колонии после секса с 13-летней девушкой. Об этом 24 апреля уведомила пресс-служба региональной прокуратуры.

Изначально молодого человека за половые отношения с несовершеннолетней приговорили к условному сроку в 3 года и 2 месяца. Суд состоялся ещё в феврале. Однако недавно выяснились новые обстоятельства дела, которые заставили правоохранителей пересмотреть приговор.

Оказалось, что партнерше осужденного на момент сексуальной связи было всего 13 лет. Соответствующая статья Уголовного кодекса не предусматривает условного наказания за сношение с лицом, не достигшим 14 лет. В связи с этим мужчине придется провести более 3-х лет в колонии общего режима.