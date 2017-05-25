Ножом и топором: в Иркутской области парень вырезал семью своей 16-летней жены

22 апреля в поселке Усть-Ордынском 20-летний парень, предположительно, убил двух родственников своей 16-летней жены. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Раненный местный житель рассказал полицейским, что в доме по улице Каландаришвили убили двух человек. В здании правоохранители нашли мертвыми 36-летнюю женщину и 64-летнего мужчину. Тела погибших были сильно израненные острыми предметами. Там же оказались пострадавшие, которым удалось выжить, несмотря на тяжелые травмы. 36-летнего хозяина и его несовершеннолетнюю дочь госпитализировали в больницу.

Специалисты уголовного розыска проверили обстоятельства и оперативно задержали двух подозреваемых: уже судимого мужа пострадавшей и его 19-летнего товарища. Мужчины числятся в реестре психоневрологического диспансера. Молодой слесарь рассказал, что приревновал жену и решил убить её. В этом ему согласился помочь младший друг. В итоге сообщники пришли в дом с топором и ножами, чтобы устроить масштабную расправу со всем семейством.

Теперь они стали участниками уголовное дело по признакам убийства и покушения на убийство двух и более человек. Следователи ожидают от суда ответа на ходатайство об аресте предполагаемых преступников.