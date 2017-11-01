Ставрополец 5 раз ударил знакомого ножом за оскорбление матери

В Ставропольском крае 49-летний житель Нефтекумского района 5 раз ударил знакомого ножом из-за оскорбительных слов в адрес матери. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным правоохранителей, 10 февраля мужчины общались в ауле Тукуй-Мектебе. Они сидели в салоне автомобиля, остановленного у перекрестка. Во время разговора между ними возник конфликт, в результате которого пострадавший нелестно высказался в адрес мамы подозреваемого. Последний схватил нож и несколько раз ударил обидчика в область шеи.

Получив тяжелые травмы, 34-летний ставрополец умер практически сразу. В связи с происшествием следователи завели уголовное дело по признакам убийства. Нефтекумский следственный отдел уже подготовил все необходимые материалы и обвинил задержанного. Вскоре ситуация будет рассмотрена в суде.