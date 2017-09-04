На Камчатке девушка избила сковородой насильника, покушавшегося на ее подругу

На Камчатке 16-летняя жительница Палан спасла свою подругу-ровесницу от изнасилования, избив нападавшего сковородой. 32-летнего кочегара, который пригласил девушек в гости и пытался изнасиловать одну из них, ждет судебное разбирательство по уголовному делу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатке, в декабре 2017 года в поселке городского типа Палана 32-летний мужчина, работавший кочегаром, пригласил к себе домой двух 16-летних девушек. Он предложил своим гостьям выпить спиртного, а после позвал одну из них в другую комнату. Там он попытался склонить девушку к сексу, но та стала опираться.

Мужчина силой повалил свою юную гостью на кровать и стал пытаться ее насиловать. Девушка кричала и пыталась отбиваться, ее крики услышала подруга. Вторая девушка, увидев, что ее подруга в беде, схватила сковороду и ударила ей по голове кочегара-насильника. Мужчина приходил в себя, а девушкам удалось сбежать.

По данным следствия, у кочегара есть жена и дочь. Против него возбудили уголовное дело, он подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки. Сейчас уже завершены все проверки и дело направили в суд, где оно будет рассмотрено.