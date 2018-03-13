В Воронежской области мужчина зарезал жену за ее любовь к алкоголю

Житель Воронежской области зарезал свою возлюбленную за ее любовь к алкогольным напиткам. Инцидент произошел 20 апреля в селе Бондарево Кантемировского района.

Как стало известно, 20 апреля 52-летний мужчина вместе со своей 52-летней женой находился в гостях у друзей, где они вместе распивали спиртные напитки. Изрядно напившись, возлюбленные отправились домой, где женщина не хотела ложиться спать и требовала "продолжения банкета". Мужчина всеми силами пытался успокоить свою благоверную и намекал, что сейчас ей нужно лечь поспать, однако она не планировала завершать "вечеринку".

На этой почве между гражданскими супругами произошла ссора, мужчина схватил нож и нанес несколько ранений своей жене. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а мужчину доставили в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь суд будет избирать меру пресечения мужчине. За убийство сожительницы злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.