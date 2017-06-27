В Нижнем Новгороде девушка фотографировала пейзажи у реки и стала жертвой изнасилования

В Нижнем Новгороде 21-летняя местная жительница отправилась к реке Ока, чтобы заснять на камеру вечерний пейзажи. Там ее изнасиловал мужчина, который после совершенного насилия скрылся.

Местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, рассказывают, что на прошлой неделе жительница Нижнего Новгорода отправилась к реке. Девушка-фотограф спустилась к берегу в районе Молитовского моста. Там она хотел сфотографировать вечерние пейзажи.

На девушку-фотографа напал мужчина, личность которого остается неустановленной. Он изнасиловал ее, угрожая причинением вреда. После, мужчина скрылся, а пострадавшая поспешила обратиться за помощью в полицию.

Полицейские уже начали проверки и инициировали расследование. По факту случившегося, сообщают местные СМИ, уже возбуждено уголовное дело.