В Хабаровске женщина скончалась от удара ножом в ягодицы

В Хабаровске мужчина расправился со своей сожительницей весьма странным образом. Он нанес ей несколько ножевых ранений в область ягодиц, в связи с чем она скончалась от кровопотери.

Как стало известно, в воскресенье, 22 апреля, 43-летний мужчина вместе со своей 57-летней сожительницей распивал дома спиртные напитки, когда между ними завязалась ссора. В ходе словесной перепалки мужчина схватил нож и собирался изрезать им возлюбленную, она в этот момент повернулась к нему задом и нож прилетел в область ягодиц. Это злоумышленника не остановило, он продолжил наносить удары женщине в ягодицы, после чего отправился спать.

Ранним утром 23 апреля пострадавшая пенсионерка скончалась от большой кровопотери, а правоохранители задержали ее сожителя. По факту произошедшего завели уголовное дело и ведется расследование, суд может приговорить злоумышленника к 15 годам лишения свободы.