В Самарской области женщина ножом зарезала возлюбленного, за что получила наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Дело рассматривалось в Волжском суде, окончательный приговор был вынесен 13 апреля 2018 года.

Сотрудники СУ Следственного комитета по Самарской области сообщают о случае, в ходе которого в селе Курумоч женщина ножом зарезала возлюбленного. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в прошлом году четвертого ноября. Как удалось выяснить следователям, преступница затаила злобу на мужчину, вместе с которым проживала и хотела выяснить отношения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вступила с ним в конфликт, а после в ярости схватила нож и ударила им ему в сердце.

Мужчина скончался, не дождавшись помощи медиков. Им оставалось лишь фиксировать время смерти. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали разбирательство. Приговор обвиняемой уже вынесен.