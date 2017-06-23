В Коми сын жестоко убил мать-пенсионерку, прикованную к постели

В Коми мужчина жестоко расправился с матерью-пенсионеркой, которая была прикована к постели. Отмечается, что сын избил и задушил беспомощную мать.

Как стало известно, в Сосногорске мужчина проживал в одной квартире с 85-летней матери, которая в силу своего возраста и полученной ранее травмы не могла самостоятельно передвигаться и постоянно находилась в лежащем состоянии. За ней требовался ежедневный уход, что вовсе не устраивало ее сына.

Как стало известно, в мае прошлого года 57-летний сын находился в состоянии алкогольного опьянения, и мать-инвалид ему сильно мешала, потому он разозлился и набросился с кулаками на пенсионерку. Сын наносил удары пожилой матери по всем частям тела, несколько раз он ударил ее по голове, после чего принялся душить. В ходе действий, совершенных мужчиной, женщина скончалась.

Сотрудники полиции быстро вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. Как оказалось, он уже был ранее судим за избиением матери, потом он вышел из тюрьмы и решился на убийство пенсионерки. В ходе проверки медики диагностировали у мужчины психическое отклонение, однако его признали вменяемым и теперь он ответит за свое преступление по всей строгости закона.