В Башкирии женщина самостоятельно сделала себе аборт дома и погибла

Жительница Башкирии скончалась в больнице после самостоятельного аборта. Отмечается, что данный инцидент произошел в субботу, 21 апреля, в Сибае.

Как стало известно, женщина решила самостоятельно избавиться от ребенка и сделала аборт в домашних условиях, однако что-то пошло не так и она навредила своему здоровью. Около трех часов умирающая женщина пролежала в квартире, пока ее не нашли сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу, где медики попытались сделать все возможное для того, чтобы сохранить ей жизнь. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась от последствия домашнего аборта.

По факту произошедшего ведется расследование, правоохранители выясняют, сама ли женщина делала аборт или ей кто-то помогал, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.