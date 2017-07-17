Житель Самарской области угрожал убить мать-пенсионерку табуретом

В селе Красный Городок Самарской области 41-летний мужчина угрожал убить свою мать табуретом за то, что она не разрешала ему употреблять спиртные напитки. Как оказалось, он уже был ранее судим за убийство.

Как рассказала 60-летняя женщина, ее сын вернулся домой пьяный и продолжил распивать алкогольные напитки, что не понравилось его матери. Она решила высказать сыну все, что об этому думает, при этом не забыла упомянуть и о работе. Мужчина не стал терпеть подобное, вскочил, схватил табурет и стал замахиваться им на мать, выкрикивая угрозы и отмечая, что убьет ее, если она не замолчит.

Перепуганная женщина тут же вызвала сотрудников полиции, которые оперативно прибыли на место ЧП и арестовали мужчину. С собой они забрали и предполагаемое орудие убийства, табурет. В ходе допроса мужчина во всем признался, его заключили под стражу и завели уголовное дело.

Отмечается, что ранее 41-летний мужчина уже был судим за убийство, за угрозы своей матери ему грозит до двух лет лишения свободы.