В Украине подросток изнасиловал ребенка из-за распугивания рыб на рыбалке

В Украине подросток изнасиловал малолетнего ребенка за то, что он шумел и распугивал всю рыбу во время рыбалки. Таким образом он решил наказать ослушавшегося его малыша, за что теперь ему грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как стало известно, 18 апреля в Тернопольской области на озере 16-летний подросток ловил рыбу. В какой-то момент к воде пришел малолетний мальчик и стал кидать камни и шуметь. Подросток несколько раз сделал ему замечания и попросил не шуметь, так как тот пугает рыбу, однако ребенок его игнорировал. Не выдержав, парень погнался за мальчиком, заставил его раздеться и изнасиловал.

После произошедшего ребенок оказался в больнице, а в полицию обратился его 20-летний брат. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранителям удалось задержать насильника, который полностью признал свою вину. Пока ведется расследование, однако сейчас уже известно, что 16-летнему насильнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.